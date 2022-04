Italia, Cannavaro: «Allenare la Nazionale? È sicuramente il mio obiettivo»

L’ex capitano dell’Italia campione del Mondo 2006 Cannavaro ha parlato della possibilità di allenare un giorno la Nazionale

Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia campione del Mondo nel 2006, ai microfoni di DAZN ha parlato della possibilità di sedersi un giorno sulla panchina della Nazionale.

ALLENARE LA NAZIONALE – «È sicuramente un obiettivo, ci ho passato più di 15 anni in Nazionale. Un giorno vorrei tornare in un ambiente che conosco bene, ho lavorato lì per tanti anni. Credo sia normale».