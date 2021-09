Nella gara di qualificazione al Mondiale 2022 tra Italia e Bulgaria, Ciro Immobile protagonista con l’assist per Chiesa

Dopo l’Europeo è di nuovo tempo di Nazionali. Si giocano le gare di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar. Tra le varie partite c’è anche Italia Bulgaria, con il capitano della Lazio, Ciro Immobile, schierato tra i titolari della formazione dei campioni d’Europa in carica.

L’attacacnte biancoceleste si è reso protagonista con l’assist per Federico Chiesa, per il gol che ha sbloccato il match. Grazie azione personale dell’esterno della Juventus che si accentra dopo aver scartato due avversari sfrutta l’appoggio di Immobile per calciare un forte rasoterra che non lascia scampo a Georgiev.