Italia, Mancini pensa alla coppia Balotelli-Immobile

Il ct Mancini starebbe pensando alla coppia Balotelli-Immobile per i play off che ci saranno nel mese di marzo

La Nazionale è alle prese con lo stage che si sta svolgendo in quel di Coverciano. E Roberto Mancini starebbe pensando a qualche soluzione, in primis per il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il commissario tecnico, in vista dei play off, potrebbe puntare su una coppia d’attacco inedita, ossia quella composta proprio da Balotelli e da Ciro Immobile. Un modo per dare peso e ritrovare la via del gol.