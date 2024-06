Italia Albania, Ramadani: «Gli Azzuri hanno grandi qualità. Ecco cosa dovremo fare». Le parole del giocatore del Lecce

Intervenuto ai microfoni di Panoramasport.al, il centrocampista del Lecce Ylber Ramadani ha parlato del match d’esordio dell’Europeo contro l’Italia. Queste le sue parole:

PAROLE – «Spagna e Croazia sono squadre molto forti. Li abbiamo guardati. Dobbiamo entrare in campo per ottenere il massimo non solo a parole ma anche a punti. Conosciamo ogni giocatore italiano come gioca e questo ci aiuta molto. Sono giocatori di altissima qualità e lo sappiamo perché abbiamo giocato con la maggior parte di loro in campionato. Noi entreremo in campo con l’obiettivo di ottenere il risultato che ci serve per andare avanti. Mi è sempre piaciuto quando non ci apprezzavano, perché ti dà motivazione e puoi conquistare tranquillamente tutti».