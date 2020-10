Italia, Acerbi elogia la città di Bergamo su Instagram

Acerbi ha ringraziato la città di Bergamo sui social.

Francesco Acerbi e stato risparmiato da mister Mancini in Italia-Olanda dopo aver schierato dal primo minuto l’ex Sassuolo sia con la Moldavia che con la Polonia. Il difensore ha fatto immortalare dalle tribune del Gewiss Stadium la scenografia iniziale al momento dell’inno di Mameli. Il tricolore sui seggiolini della Curva, i calciatori schierati in campo. “Bergamo, sei stata orgoglio per tutti noi. E noi, non potevamo che ringraziarti così”, questa la didascalia alle immagini postate dal centrale della Lazio su Instagram. Il ‘Leone’ tornerà a Formello con Ciro Immobile, ma se quest’ultimo è destinato al riposo data la squalifica da scontare con la Sampdoria sabato a Genova, Acerbi si riprenderà il posto da titolare già tra tre giorni in campionato.