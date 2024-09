Israele Italia, Frattesi SCHERZA dopo la vittoria di Budapest: ecco il post social -FOTO. Il messaggio del giocatore

Attraverso il proprio account Instagram, Davide Frattesi ha voluto mandare un messaggio dopo il suo ennesimo gol con la maglia della nazionale: il centrocampista dell’Inter, ex obiettivo anche della Lazio, ha aperto le marcature in Israele Italia di ieri (match vinto dagli Azzurri per 1 a 2). Il ragazzo, inoltre, scherza sul modo in cui ha segnato, ovvero con un colpo di petto dopo un cross forte arrivato dalla sinistra dai piedi di Dimarco.

IL MESSAGGIO – «Giocare tutti i giorni a tedesca a Fidene alla fine ha pagato ».