Ismajli Lazio, non è ancora finita. I biancocelesti sulle tracce del centrale: ma c’è un ostacolo all’affare

Ismajli Lazio, non è ancora tramontata del tutto questa ipotesi. Si segue il centrale dell’Empoli, ma c’è un ostacolo all’affare

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il calciomercato Lazio segue ancora con un certo interesse la pista che porterebbe ad Ardian Ismajli. Biancocelesti sulle tracce del centrale dell’Empoli, che andrà in scadenza al termine di questa stagione.

L’albanese era stato accostato a Juve e Napoli e i suoi agenti sono gli stessi di Baroni e Fazzini, quindi vicini all’ambiente biancoceleste. C’è però un problema: è un over 22 e servirebbe inevitabilmente una cessione per fargli spazio in lista.