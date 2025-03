Isaksen Tottenham, anche i londinesi provano per il danese

Isaksen Tottenham, anche la squadra di North London si fionda sull’attaccante della Lazio! Ecco gli aggiornamenti sul danese

Isaksen Tottenham è un matrimonio possibile? Si direbbe di sì leggendo quel che è stato scritto quest’oggi dai colleghi della Gazzetta dello Sport, i quali hanno confermato che gli Spurs starebbero valutando attentamente il giocatore per la prossima stagione.

Il centravanti della Lazio sta svolgendo una grande stagione in Italia e, per questa ragione,. sono diverse le sirene di calciomercato che provengono dall’esterno, autore di 5 gol e 5 assist in questa stagione. La crescia del giocatore in Italia è stata incredibile dal momento che il suo valore è aumentato di quasi 30 milioni in un anno e mezzo.

Quando arrivò dal Midtjylland, Isaksen venne pagato circa 13 milioni di euro ma adesso il suo cartellino vale addirittura ben 40 milioni di euro.