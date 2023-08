Isaksen: «Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di giocare di fronte a voi». Le parole dell’attaccante

Isaksen, come accaduto a Castellanos e Kamada, parla per la prima volta da nuovo giocatore della Lazio. Ai canali ufficiali del club ha espresso le prime impressioni sulla sua nuova avventura:

PAROLE– «Ciao tifosi della Lazio, sono Gustav Isaksen. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di giocare di fronte a voi. Sono un calciatore tecnico, mi piace tentare il dribbling, segnare, fornire assist, scambiare il pallone con i compagni. Lavoro sodo, mi piace vincere ».

IL PRECEDENTE IN EUROPA LEAGUE– «Il match di Herning è stato molto bello per me, ma ho disputato partite migliori di quella. Non vedo l’ora di giocare qui, con questa squadra. Mi dispiace per i tifosi laziali perché in quel caso li battemmo, ma sono felice di essere qui, ora, dalla parte giusta! Ho studiato tanto Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro quando erano avversari. Sono grandi giocatori, non vedo l’ora di imparare da loro. Pipe si sta già prendendo cura di me, parla un ottimo inglese e mi aiuta su quale posizione devo tenere in campo, è molto carino con me, è il mio insegnante ora, voglio imparare ancora di più da lui ».

SARRI E GLI OBIETTIVI– «Mister Sarri è straordinario, realmente un ottimo allenatore, è brillante, vuole che tutto sia perfetto, sto imparando tanto ogni giorno, spero di giocare presto per lui. I miei obiettivi sono vincere il campionato, fare bene in Champions League, vincere tante partite per superare la fase a gironi e fare esperienza qui. E’ un grande step per la mia carriera, non vedo l’ora di giocare in questo grande club».