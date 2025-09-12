Isaksen c’è, ecco come intende utilizzarlo Sarri in Sassuolo-Lazio. Il piano del tecnico biancoceleste per il rientro dell’attaccante danese

Dopo un’estate travagliata, finalmente una buona notizia per Maurizio Sarri e per la Lazio: Gustav Isaksen è pronto a tornare. L’attaccante danese, messo fuori gioco per settimane dalla mononucleosi, ha superato il difficile periodo di recupero e si prepara a ricevere la sua prima convocazione stagionale in vista della trasferta di domenica contro il Sassuolo. Per lui si tratta della fine di un incubo e dell’inizio di una rincorsa verso la migliore condizione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calvario di Isaksen lo ha costretto a saltare l’intera preparazione estiva, tutte le amichevoli e, ovviamente, le prime due decisive giornate di campionato. Un’assenza pesante per le rotazioni offensive biancocelesti. L’esterno ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo solamente da mercoledì, un passo fondamentale verso il pieno reintegro.

Naturalmente, il suo impiego al Mapei Stadium sarà graduale. Mister Sarri sa di non poter contare su di lui per una gara intera. Nelle gerarchie attuali, Cancellieri e Pedro partono in vantaggio, ma Isaksen rappresenta ora un’arma preziosa da lanciare a partita in corso. Salvo sorprese, il tecnico dovrebbe concedergli uno spezzone di gara, tra i 20 e i 30 minuti, valutando attentamente l’andamento del match.

La sfida contro il Sassuolo assume quindi i contorni di un test fondamentale, una rampa di lancio per un appuntamento ancora più importante: il derby contro la Roma, in programma il 21 settembre. L’obiettivo di Isaksen è chiaro: sfruttare ogni minuto a disposizione per ritrovare il ritmo partita e candidarsi a riconquistare il suo posto da titolare. Il suo cammino per riprendersi la Lazio inizia domenica.