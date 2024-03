Isaksen torna su Sarri: «Parlava solo di calcio. Tudor? Penso mi si addica meglio il suo gioco»

Isaksen torna su Sarri: «Parlava solo di calcio. Tudor? Penso mi si addica meglio il suo calcio». Le parole del calciatore biancoceleste

Gustav Isaksen ha risposto per la prima volta alla chiamata della nazionale danese. Il giocatore della Lazio ha parlato dal ritiro ai microfoni di Avisen.dk. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Rapporto con Sarri? Non è stato facile all’inizio, con lui non parlavo tanto. Voleva che parlassi in italiano e poco in inglese, per fortuna un suo collaboratore parlava con me nella lingua che capivo meglio. Parlava solo di calcio e basta. Modulo di Tudor? Penso che mi si addica meglio il suo tipo di calcio. La settimana è iniziata in modo un po’ folle. Pensavo di tornare a casa dalla mia ragazza a Copenaghen, ma poi Hjulmand mi ha chiamato prima che partissi, così ho potuto mettere in valigia le scarpe da calcio (ride, ndr.). È stato giusto che non fossi stato chiamato subito all’inizio, perché penso che Dreyer e Skov Olsen abbiano fatto meglio di me in questa stagione. Il mio obiettivo era comunque quello di essere scelto per la nazionale maggiore, e penso di essere andato abbastanza bene per parecchio tempo. Il gruppo in Nazionale è veramente buono e tutti i giocatori sono fortissimi anche in campo. Il livello negli allenamenti è veramente alto. Mi sto immergendo a pieno in questa settimana e sto cercando di imparare molto.»