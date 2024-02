Isaksen racconta: «Ero ad un passo dal Feyenoord, ma qualche giorno dopo...»

Isaksen, il biancoceleste racconta un curioso retroscena di mercato che lo ha visto protagonista prima del suo approdo alla Lazio

Ai microfoni di TV3 Sport ha parlato Isaksen, il quale si racconta e rivela un curioso retroscena di mercato che lo riguarda. Le sue parole

PAROLE – Ero molto vicino al Feyenoord ma i club non trovarono l’accordo. Qualche giorno dopo è arrivata la Lazio ed è stato un passo grandioso per la mia carriera. Avevo un po’ di timore perché sapevo di arrivare a giocare in un campionato difficile, ma poi ho pensato che era un club enorme con ottimi calciatori