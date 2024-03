Isaksen a LSC: «Difficile ma non impossibile. L’andata non è importante se non passiamo»

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato così ai canali ufficiali del club verso il match contro il Bayern Monaco

BAYERN-LAZIO – «Siamo pronti. Sarà una notte bellissima, tutti i tifosi della Lazio devono aiutarci perchè sarà una partita difficile ma non impossibile».

TRASFORMARE IL KO CON IL MILAN IN CARICA – «Abbiamo fame dopo l’ultima partita. Non mi va di parlarne perchè è meglio. Ovviamente abbiamo fame e siamo pronti, dobbiamo vincere ma è possibile. Il Bayern è una squadra bellissima, ma in questo momento anche loro hanno difficoltà».

CHE BAYERN-LAZIO SARA’ – «Mi aspetto un altro Bayern Monaco, una squadra aggressiva e che deve vincere. I primi 20 minuti saranno difficili per noi, dobbiamo affrontarla insieme, da squadra. Sarà difficile ma ci sarà anche spazio per colpirli in difesa».

LA SUA ANDATA – «Era una partita bellissima. E’ più importante questa, l’altra non lo è se non andiamo avanti. Siamo a metà e abbiamo fame, vogliamo essere una squadra forte».