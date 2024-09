Isaksen a LSC: «VOLEVAMO vincere, ma è stato DIFFICILE per noi. Ho un OBIETTIVO per quest’anno»

Gustav Isaksen, esterno della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio con il Milan: le dichiarazioni

Gustav Isaksen ha parlato così ai microfoni di LSC dopo il 2-2 tra Lazio e Milan.

LE PAROLE – «È una sensazione un po’ strana, ovviamente dopo il primo tempo va bene il pareggio ma volevamo vincere. È stato difficile per noi. C’è stata imprecisione, ma il primo tempo non è stato abbastanza per noi. Mi sento al centro per cento, non è facile entrare contro una squadra così forte. Sento fiducia. Dopo il primo gol sentivamo i tifosi e dopo il secondo gol è stato bellissimo, ma poi la partita è cambiata con l’ingresso di Theo e Leao. Dia e Castellanos? Sono fortissimi dentro l’area di rigore, penso che faranno tanti gol quest’anno. Anche io vorrei fare assist per loro, sono fortissimi».