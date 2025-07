Insigne, il colpo rischia di sfumare! Quelle squadre vogliono a tutti i costi l'obiettivo della Lazio - Lazio News 24

Insigne-Lazio, il ritorno è un’ipotesi concreta ma piena di incognite. Le squadre interessate

Il possibile ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne continua a far discutere, e la pista Insigne-Lazio è una delle più calde del momento. Dopo due stagioni in MLS con il Toronto, l’esterno napoletano classe 1991 è deciso a rientrare in Italia e ha un obiettivo preciso: tornare a lavorare con Maurizio Sarri, il tecnico che lo ha reso protagonista ai tempi del Napoli.

Nonostante le avances di Parma, Udinese e, più recentemente, della Fiorentina, Insigne ha fatto sapere di preferire la Lazio. Il legame personale e professionale con Sarri è forte, e il giocatore sarebbe disposto a tagliarsi l’ingaggio, accettando un contratto da circa 2,5 milioni di euro a stagione per vestire la maglia biancoceleste.

Tuttavia, il sogno Insigne-Lazio si scontra con ostacoli tutt’altro che semplici da superare. La società capitolina è infatti limitata dal blocco del mercato, e le normative federali in arrivo complicano ulteriormente la situazione. Il nuovo indice del costo del lavoro allargato renderà quasi impossibile tesserare parametri zero dopo la chiusura del mercato estivo.

In questo contesto, vedere Insigne alla Lazio prima di gennaio appare molto difficile. L’ex Napoli potrebbe dover aspettare diversi mesi prima di poter firmare con il club romano, a meno che non si verifichi una svolta nella situazione finanziaria della Lazio. Il rischio concreto è che il club possa agire nel mercato invernale solo a saldo zero, nel caso in cui il deficit di bilancio non venga completamente azzerato.

Il dossier Insigne-Lazio, quindi, resta aperto ma congelato. Da una parte c’è la forte volontà del giocatore di riabbracciare Sarri, dall’altra i limiti economici e normativi che frenano ogni trattativa. Tutto potrebbe riaccendersi a gennaio, quando il mercato si riaprirà e la Lazio avrà maggiore chiarezza sui margini d’azione.

Fino ad allora, il ritorno di Insigne-Lazio resta una possibilità affascinante, ma sospesa tra volontà, ostacoli burocratici e attesa.