Calciomercato Lazio, Sarri approva Fabbian. Nel mezzo però un grande ostacolo assai difficile - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Sarri approva Fabbian, ma il blocco frena tutto. Gennaio può riaprire i giochi

Il Calciomercato Lazio vive una fase di stallo, condizionata da vincoli economici e regolamentari che limitano le possibilità di intervenire sulla rosa. Come riportato questa mattina da Il Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe dato il suo assenso a diversi profili giovani individuati dalla società, tra cui spicca il nome di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Inter, reduce da una buona stagione con la maglia del Bologna.

Sarri apprezza Fabbian per la sua capacità di inserirsi, la struttura fisica e la mentalità da giocatore moderno, tutte caratteristiche ideali per il centrocampo biancoceleste, che ha bisogno di freschezza e rinnovamento. Il tecnico toscano avrebbe dato il via libera anche ad altri giovani talenti, confermando l’intenzione di costruire una squadra con maggiore profondità e prospettiva.

Tuttavia, il Calciomercato Lazio è attualmente congelato. La società non può procedere con operazioni in entrata a causa del blocco imposto dalle nuove regole federali, in particolare legate all’indice del costo del lavoro allargato, che tiene conto di una serie di parametri finanziari che limitano le spese dei club.

Di conseguenza, anche operazioni apparentemente alla portata, come il possibile arrivo in prestito di Fabbian, sono al momento ferme. Il club capitolino dovrà prima liberare spazio nel monte ingaggi o chiudere cessioni strategiche per poter tornare attivo sul mercato. Una situazione complessa, che ha rallentato i piani della dirigenza e frustrato le attese di Sarri, da tempo in attesa di rinforzi per dare nuova linfa alla squadra.

La speranza è che il quadro possa cambiare a partire da gennaio, quando il mercato invernale offrirà una nuova finestra operativa. A quel punto, se il bilancio sarà in ordine e i vincoli attenuati, la Lazio potrebbe tornare alla carica per Fabbian e altri giovani profili già individuati.

Il Calciomercato Lazio, quindi, resta vigile e pronto a cogliere le opportunità non appena la situazione lo permetterà. L’interesse per Fabbian è reale, ma il tempo e la gestione economica saranno determinanti per trasformare l’approvazione tecnica di Sarri in una reale operazione di mercato.