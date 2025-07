Insigne-Lazio, con il mercato bloccato diventa dura! L'attaccante però aspetta quel segnale - Lazio News 24

Insigne-Lazio, il ritorno con Sarri resta un sogno possibile ma complicato per via del mercato bloccato

Il binomio Insigne-Lazio continua a tenere banco nel mercato estivo. L’esterno offensivo classe 1991, reduce dall’esperienza poco brillante al Toronto in MLS, è pronto a tornare in Italia e ha un obiettivo chiaro: ricongiungersi con Maurizio Sarri, il tecnico che ha saputo esaltare al massimo le sue qualità nei tempi d’oro del Napoli.

L’interesse per Insigne non manca: Udinese, Parma e Fiorentina hanno manifestato un certo interesse nelle ultime settimane, ma il calciatore napoletano sembra avere idee chiare. La Lazio è la sua prima scelta. Insigne sarebbe disposto persino a ridursi l’ingaggio, accettando un compenso intorno ai 2,5 milioni di euro pur di lavorare ancora con Sarri, figura centrale nella sua carriera.

Tuttavia, l’operazione Insigne-Lazio è tutt’altro che semplice. I problemi non riguardano solo l’accordo economico, ma soprattutto la complessa situazione amministrativa in cui versa il club biancoceleste. La Lazio, al momento, è bloccata dal punto di vista del mercato in entrata a causa dei vincoli imposti dall’indice di liquidità e dalla nuova normativa che prevede l’introduzione dell’indice del costo del lavoro allargato.

In sostanza, il tesseramento di Insigne non potrà avvenire nel breve periodo, salvo sorprese. È praticamente impossibile che venga registrato prima di gennaio, a meno che non si liberi spazio salariale o vengano risolte alcune pendenze finanziarie. Il rischio concreto è che la Lazio, anche nel prossimo mercato invernale, possa muoversi solo a saldo zero.

La pista Insigne-Lazio, quindi, resta viva, ma con tanti ostacoli. Il desiderio del giocatore è evidente, e anche Sarri vedrebbe di buon occhio un ritorno di una delle sue pedine offensive più talentuose. Tuttavia, la riuscita dell’operazione dipenderà da fattori esterni al campo, a partire dai vincoli imposti dalle regole finanziarie.

Per ora, Insigne-Lazio resta una suggestione, un possibile colpo a effetto invernale. Ma per trasformarlo in realtà serviranno pazienza, equilibrio economico e una precisa volontà da parte del club.