Isaksen a Sky: le parole del match winner a fine partita

Isaksen, il danese che ha risolto in extremis la partita di Plzen esterna la sua gioia per il successo ottenuto rilasciando queste parole

Missione compiuta per la Lazio, la quale aveva bisogno di una vittoria, e da Plzen esce con un successo fondamentale in vista della prossima settimana all’Olimpico. Lo sa bene Isaksen, colui che ha deciso la partita, e su Sky lo stesso danese esterna cosi le sue emozioni a caldo

PAROLE – Un gol è sempre un gol, non mi interessa come lo faccio. Oggi era importante: ho avuto l’opportunità, ho calciato ed è andata dentro. Sto crescendo molto, ora sento tanta fiducia dal mister e dalla squadra. Mi aiutano tanto, sono molto felice in questo momento di poter aiutare. Non ho fatto la mia partita migliore, ma Baroni mi ha fatto comunque continuare a giocare