Isaksen Lazio, punta il Verona per il proprio rientro in campo: ecco le ultime sul centravanti biancoceleste

Isaksen Lazio, il danese si prepara a tornare in campo per questa nuova entusiasmante stagione di Serie A: le ultime

Gustav Isaksen sta completando la sua preparazione personalizzata dopo aver superato la mononucleosi che lo aveva costretto a fermarsi fin dal quarto giorno di ritiro. Il giocatore danese sta seguendo un programma individuale studiato per permettergli di recuperare progressivamente forma e resistenza, in modo da reintegrarsi gradualmente negli allenamenti con il gruppo. Fino a quel momento, sarà temporaneamente sostituito da Cancellieri, che coprirà il ruolo finché Isaksen non tornerà disponibile.

Il suo obiettivo è chiaro: riuscire a essere pronto per il ritorno in squadra e mettersi a disposizione di Maurizio Sarri senza forzare i tempi, evitando rischi legati alla condizione fisica dopo un periodo di inattività. La dirigenza e lo staff tecnico monitorano quotidianamente la sua evoluzione, convinti che il suo contributo potrà essere prezioso già nelle prossime partite.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, non è da escludere una convocazione di Isaksen per la partita Lazio Hellas Verona, seconda giornata di campionato e prima gara della stagione allo Stadio Olimpico di Roma. Il danese potrebbe quindi tornare a dare il suo apporto in un momento delicato per la squadra, che vuole iniziare il campionato con il piede giusto.

Diverso il percorso per Patric, che non sarà a disposizione immediata e tornerà solamente dopo la sosta. Il centrale spagnolo deve completare un percorso di recupero più lungo e graduale, che lo porterà a reintegrarsi nel gruppo con sicurezza e continuità.

Per quanto riguarda gli altri giocatori, Belahyane e Vecino dovrebbero riuscire a recuperare in tempo per il match contro il Como, mentre resta da valutare la condizione di Gigot, la cui disponibilità sarà confermata nelle prossime ore. Lo staff tecnico lavora con attenzione sulle condizioni fisiche di tutti i giocatori, bilanciando esigenze tattiche e precauzioni mediche, per affrontare al meglio le prime gare della stagione.