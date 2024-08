Isaksen Lazio, SCAMBIO in vista? Il danese resta IN USCITA: la situazione sul suo futuro è chiara

Isaksen Lazio, scambio in vista che coinvolge il giocatore danese? L’esterno resta un profilo in uscita: la situazione sul futuro

Come spiegato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, quello di Gustav Isaksen rimane uno dei profili del calciomercato Lazio in uscita da valutare per questi ultimi giorni della sessione estiva dei trasferimenti.

Il danese ha diverse richieste da club di medio livello, sia in Italia che all’estero, e non è da escludere che possa essere utilizzato come pedina in qualche scambio dell’ultimo minuto. Se ciò dovesse accadere, comunque, il club biancoceleste non cercherebbe sostituti, ritenendo il reparto già completo.