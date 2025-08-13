News
Isaksen Lazio, buone notizie per il danese: spunta la data per il rientro
Isaksen Lazio, ecco arrivare buone notizie per il talento danese di Maurizio Sarri, come procede il percorso verso il rientro
Isaksen sta continuando il suo programma di recupero e oggi ripeterà i test per verificare i progressi. Il suo percorso di riatletizzazione in casa Lazio procede, e il suo staff medico ritiene che sia al 70% del cammino. La mononucleosi è ormai alle spalle, ma i nuovi esami clinici previsti per oggi sono fondamentali per ottenere il via libera e riprendere ad allenarsi con intensità. Il ds Fabiani è ottimista e crede che il giocatore possa tornare a disposizione della squadra entro quindici giorni. Se i tempi fossero rispettati, il suo rientro potrebbe avvenire tra la fine di agosto e subito dopo la sosta. Sarri, se potesse, accetterebbe volentieri di averlo a disposizione già dalla terza giornata del campionato.
La mononucleosi, come è noto, va trattata con molta cautela, soprattutto per un atleta che pratica uno sport di contatto. Non esistono farmaci antivirali specifici, e la guarigione avviene in modo naturale. Tuttavia, il virus può debilitare il corpo, causando stanchezza e febbre nei primi giorni. Isaksen avrebbe contratto il virus a giugno durante le vacanze e, quando ha ripreso gli allenamenti il 14 luglio, inizialmente era asintomatico. Tuttavia, la stanchezza e le difficoltà a sopportare il caldo a Formello lo hanno fatto rallentare. Solo successivamente, attraverso analisi del sangue, è stata diagnosticata la mononucleosi. Per un atleta, uno degli aspetti più pericolosi è il rischio di rottura della milza, che potrebbe accadere anche senza sintomi evidenti. Ecco perché i protocolli internazionali prevedono severi controlli prima di permettere la ripresa dell’attività agonistica, che solitamente richiede due o tre mesi.
Nel caso di Isaksen, se il virus fosse stato contratto tra metà e fine giugno, sarebbe possibile un ritorno già alla fine di agosto, con circa 70 giorni dall’infezione. Fabiani ha confermato che il rientro del danese avverrà nei tempi previsti, e la data più ottimistica per un possibile ritorno in campo potrebbe essere il 31 agosto, per Lazio-Verona. Se la prudenza sarà la priorità, il suo debutto potrebbe slittare al 15 settembre contro il Sassuolo. Attualmente, Isaksen sta lavorando da solo e non è ancora rientrato nel gruppo Lazio. Il suo recupero sarà considerato completato quando lo staff medico gli darà l’ok per unirsi alla squadra e partecipare alle partitelle senza rischi. Sarri dovrà poi valutare le sue condizioni fisiche: bastano 15-20 giorni per capire se Isaksen sarà pronto a tornare al massimo della forma, senza timori legati a possibili traumi.