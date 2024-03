Isaksen Lazio, il DS del Vejle spiega: «Le sue difficoltà in biancoceleste? Sono normali, ecco perchè»

Isaksen-Lazio, il DS del Vejle, Marius Nicolae, ha parlato delle difficoltà del ragazzo danese nei primi mesi in biancoceleste

Intervenuto al TransferRoom Summit di Roma, Marius Nicolae, DS del Vejle, ha parlato così delle difficoltà di Isaksen con la maglia della Lazio:

PAROLE – «In Danimarca i giocatori sono ragazzi che vivono bene, hanno una mentalità che li porta ad aver bisogno di poco. Il Governo e la famiglia aiutano, non lotti per niente e non c’è quel sentimento di fame e lotta per tutto. Non vale solo per Isaksen e per chi viene in A: chi va all’estero all’inizio fa fatica. Poi si adattano per talento e mentalità, però c’è anche chi torna in Danimarca. Serve capire chi resiste alle pressioni: quando un club di una grande lega paga 5-6 milioni per te, non aspetta».