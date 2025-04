Isaksen Lazio, sempre più decisivo per la squadra: è lui l’uomo chiave per agguantare il quarto posto? Il dato

Isaksen Lazio, sempre più decisivo per la squadra: è lui l’uomo chiave per agguantare il quarto posto? I dettagli

Isaksen in casa Lazio nel 2025 s’incarna in questi dati: 14 partite giocate in campionato, 976 minuti in campo, 2 gol, 18 occasioni create, 26 tiri totali, 13 nello specchio, 118 duelli, 59 vinti, 50 dribbling tentati, 24 riusciti. In più Isaksen ha giocato 72 palloni nell’area di rigore avversaria, minimo 22 in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra.

E come riporta Corriere dello Sport, ora può essere un pezzo pregiato di mercato. Lotito ha speso 12 milioni più quattro di bonus per il cartellino del danese. Le richieste del presidente sono sempre al rialzo, ma oggi può fissare il prezzo partendo dalla base d’acquisto.