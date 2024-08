Isaksen VIA dalla Lazio, arrivata una RICHIESTA dal Celtic: lo vogliono con QUELLA formula! La RISPOSTA

Isaksen via dalla Lazio, arrivata una richiesta dal Celtic per l’esterno danese: vogliono prenderlo con quella formula. La risposta

Come spiegato da Repubblica Roma, al calciomercato Lazio è arrivata una richiesta di acquisto per Gustav Isaksen, con il Celtic che vorrebbe prelevare il giocatore danese in questi ultimi giorni della finestra estiva dei trasferimenti.

Il club scozzese avrebbe proposto un prestito con obbligo di riscatto per acquistare il calciatore, dalla Capitale hanno fatto sapere di volerci riflettere su prima di dare una risposta.