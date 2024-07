Isaksen VIA dalla Lazio: ASTA tra DUE club per il danese. E spunta il RETROSCENA: ecco perchè Patric lo ha RIMPROVERATO

Isaksen via dalla Lazio: due club pronti all’asta per il giocatore danese. Spunta anche il retroscena: Patric lo ha rimproverato

Come spiega oggi Il Messaggero, Gustav Isaksen rimane uno dei nomi in uscita dal calciomercato Lazio per finanziare nuovi colpi in entrata. Il danese può salutare, con Fenerbahce e Feyenoord pronti a sfidarsi in un’asta a suon di milioni.

Intanto retroscena dall’allenamento di ieri, riguardante proprio lo stesso Isaksen. Patric, svela il quotidiano, lo ha infatti duramente rimproverato una volta notato l’atteggiamento mogio con cui stava prendendo parte alla seduta.