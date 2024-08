Isaksen Lazio, il RETROSCENA lascia a BOCCA APERTA! Indiscrezione da NON CREDERE, cosa è successo

Isaksen-Lazio, il retroscena lascia a bocca aperta! Offerta del Celtic per l’esterno, secco no del ragazzo che vuole rimanere a Formello

Importante indiscrezione rilanciata da Il Messaggero sul calciomercato Lazio in uscita, tema caldo di questi ultimissimi giorni della sessione estiva.

Il Celtic ha formulato un offerta in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni ed eventuali 2 di bonus per Gustav Isaksen. Secco no del danese, che vuole giocarsi le sue carte alla Lazio nonostante non sia una prima scelta per Baroni.