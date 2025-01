Isaksen lazio, sirene estere per il danese: un club avanza l'offerta. Ecco la risposta di Fabiani e Lotito

Isaksen Lazio, gli ultimi aggiornamenti sul futuro del giocatore. Un club avrebbe avanzato l’offerta. Cosa succede

In casa Lazio sono molti i giocatori richiesti da altre squadre: tra questi anche Gustav Isaksen, per il danese sarebbe arrivata un’offerta dall’Olympiacos.

Ma come riporta La Gazzetta dello Sport sarebbe stata facilmente rispedita al mittente poiché considerata troppo bassa. Lo stesso Fabiani non ha escluso comunque una partenza dell’esterno: “Non ci sono incedibili. Ma nessuno parte se non si trova prima un sostituto che sia quanto meno dello stesso livello di chi parte”.