Isaksen Lazio: due club su di lui, ma ancora nessuno ha fatto l’OFFERTA GIUSTA

Isaksen Lazio, i dubbi sulla sua permanenza: il danese potrebbe lasciare i biancocelesti, le squadre non mancano, ma l’offerta…

Gustav Isaksen potrebbe lasciare la Lazio in questa finestra di calciomercato. Come riportato dal Messaggero, nonostante la difesa di Baroni in conferenza stampa, il calciatore non è incedibile e in ritiro non ha brillato.

Su di lui ci sono Fenerbahce e Feyenoord: i biancocelesti vogliono una cifra attorno ai 20 milioni, ma i turchi per ora hanno fatto solo un sondaggio, mentre gli olandesi hanno offerto lo scambio con Stengs.