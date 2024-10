Isaksen, tutta la gioia per il gol in Nazionale: in Juve Lazio un’altra chance?

Isaksen ha espresso tutta la sua gioia per essere andato in gol con la Danimarca. Quella rete che ultimamente è mancata con la Lazio

Gustav Isaksen è andato in gol con la Danimarca nel match di Nations League contro la Svizzera. Al 27esimo minuto ha trovato la sua seconda rete stagionale, dopo quella inutile ai fini del risultato a Udine.

Il calciatore danese potrebbe avere continuità anche con la Lazio, in vista della Juventus ci sarebbe un ballottaggio aperto con Pedro. Il numero 18 però potrebbe avere un’arma in più dopo il gol in Nazionale. Il giocatore si è definito contento ed orgoglioso per quanto fatto con il suo Paese, sperando possa cavalcare l’onda dell’entusiasmo.