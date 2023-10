Isaksen a LSC: «Stiamo crescendo, per noi è una vittoria molto importante» Le parole del danese

Intervistato nel post gara di Lazio Atalanta, Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel:

LE PAROLE- Quella di oggi è una vittoria molto importante, sono molto felice anche per Vecino, ero vicino a lui al momento del gol, è una vittoria che può dire tanto. Quelle contro il Celtic e contro l’Atalanta sono due vittorie bellissime, era questo il modo migliore per avvicinarci alla pausa per la Nazionale. Ora mi sto esprimendo bene dopo le difficoltà iniziali. La squadra sta crescendo e questi possono essere sei punti molto importanti