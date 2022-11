Irpef Serie A, la prossima settimana sarà decisiva. E Lotito...

Quella che verrà potrebbe essere una settimana decisiva per la questione del pagamento Irpef da parte dei club di Serie A

Come evidenziato da Il Tempo, Lotito, come altri presidenti, aspetterebbe buone notizie dal Governo, sperando in uno spostamento della scadenza del 2022 dicembre. In ballo infatti c’è anche la possibilità di potersi muovere sul mercato di gennaio, già reso complicato dalla questione indice di liquidità.