Irlanda Serbia, ancora Milinkovic! Il Sergente sblocca il risultato VIDEO

Milinkovic sempre determinante. Anche con la Serbia, il Sergente non si risparmia: è sua la rete che ha – momentaneamente – sbloccato il match contro l’Irlanda, valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022.

Un colpo di testa fatale che ha confermato lo strapotere fisico del giocatore.