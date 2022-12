Iran, Amir Nasr Azadani arrestato e condannato a morte: la ricostruzione

Il calciatore dell’Iran, Amir Nasr Azadani, è stato arrestato e condannato a morte per aver criticato il regime sui social

Amir Nasr Azadani, difensore dell’Iran, ha preso parte alle proteste contro il regime. Per questo motivo è stato arrestato e condannato a morte.

La notizia, riportata dal Corriere della Sera, ha scosso il paese. In molti calciatori della nazionale dell’Iran sui social hanno lanciato un appello contro la sentenza capitale per Azadani. La sua colpa è quella di aver criticato il regime su Instagram, che per legge è vietato come gli altri social occidentali.