Parolo ricorda Euro 2016: «Conte ci fece vedere un video e ci disse questo»

Parolo, l’ex biancoceleste ricorda la spedizione in Francia degli azzurri di Conte soffermandosi su un particolare aneddoto

Ai microfoni di Radio serie A ha parlato Marco Parolo, il quale a pochi mesi da Euro 2024 ricorda la spedizione in Francia ad Euro 2016 e in particolare questo aneddoto

CONTE – Conte ci fece vedere un video di un tiro da fuori in una nostra partita, e ci chiese ‘sapete qual è la percentuale di realizzazione di un tiro da fuori?’, era circa un gol ogni 60 tiri. Qualche partita dopo, agli ottavi di finale con la Spagna, mi trovo in quella situazione e mi viene da tirare. Poi penso alle sue parole e la scarico a Florenzi: cross in mezzo, azione pericolosa, ma non facciamo gol. Ogni volta ripenso a quella partita, potessi tornare indietro calcerei. Magari la svirgolavo e facevo gol