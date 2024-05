Euro 2024, la decisione ufficiale della Uefa riguardo la lista dei convocati: il comunicato

Euro 2024, la Uefa ha stabilito un importante decisione riguardo la lista dei giocatori convocati delle partecipanti al torneo

Tra poche settimane la serie A e i maggiori campionati europei si congederanno per lasciar spazio alle nazionali e a Euro 2024. Per la competizione la Uefa ha reso noto un comunicato riguardo la lista dei convocati, che saranno 26 per squadra anziché 23

COMUNICATO – Prima di ogni incontro, ciascuna squadra dovrà indicare nel relativo referto di gara i numeri, i nomi completi, le date di nascita ed eventualmente nomi di maglia dei 26 giocatori in rosa. Insieme ai nomi completi dei dirigenti seduti sulla panchina dei sostituti e dei tecnici aggiuntivi. I portieri e il capitano della squadra devono essere identificati. I giocatori dovranno indossare la maglia come indicato sulla distinta di gara

Per la fase finale, la lista dei 26 giocatori dovrà essere completata online almeno sette giorni prima della partita inaugurale. Una copia firmata di tale elenco dovrà essere inviata dalla stessa anche all’amministrazione UEFA