Ioannidis Lazio, CONTATTO con il Panathinaikos per la punta. Cosa FILTRA dopo la prima mossa

Ioannidis Lazio, contatto con il Panathinaikos per l’attaccante greco: cosa filtra dopo la prima mossa del club biancoceleste

Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, nella giornata di ieri il calciomercato Lazio ha avuto un primo contatto diretto con il Panathinaikos per informarsi in merito ad un possibile trasferimento del bomber Ioannidis.

Secondo il giornalista l’interesse del club capitolino nei confronti del giocatore sarebbe quindi reale, ma non si sarebbe andati oltre. Al momento, infatti, c’è prima bisogno di far spazio in rosa con le cessioni.