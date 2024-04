Ioannidis Lazio, Argurio presenta l’obiettivo biancoceleste: «La sua caratteristica principale è questa»

Ioannidis Lazio, Christian Argurio, direttore sportivo, ha presentato l’attaccante obiettivo del club biancoceleste: le dichiarazioni

Ai microfoni di SDNA, Christian Argurio ha parlato di Ioannidis, attaccante seguito dal calciomercato Lazio per la prossima stagione:

PAROLE – «Penso che Ioannidis sia un buon giocatore con un grande potenziale che si può vedere soprattutto in questa stagione. Ha un’ottima condizione fisica, un fisico forte per un attaccante, tira e ha senso del gol. Non mi sorprende che la Lazio e altre squadre italiane lo stiano osservando. La mia opinione è che possa giocare in Serie A, non solo in una squadra di metà classifica, ma anche in un club che possa essere leader».