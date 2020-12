Il momento poco semplice in casa Atalanta stimola alcune riflessioni su Simone Inzaghi: l’ex Mauri dice la sua

Stefano Mauri, ex giocatore biancoceleste, ha parlato di Simone Inzaghi e della sua guida sulla panchina della Lazio. Le sue parole a Tmw Radio.

«Ha dimostrato l’amore per i colori e per questa società. Per Lotito è un di famiglia e cercheranno di andare avanti. Quando in una squadra un tecnico sta 4-5 anni forse è troppo. E se non cambi il tecnico, devi cambiare almeno 5-6 elementi in rosa, altrimenti la situazione poi diventa monotona. Vedi la Juve, che dopo alcuni anni ha cambiato Conte e Allegri, per dare nuove motivazioni».