Simone Inzaghi non era a Verona a causa della positività al Covid-19 ma non ha lasciato sola la Lazio: il tecnico ha fatto i complimenti

Un tifoso in più da casa per la Lazio. Simone Inzaghi ha guardato la gara contro il Verona da casa, a causa della sua positività al Covid-19. Come spiega però il Corriere dello Sport, il tecnico non ha fatto mancare il suo sostegno. Prima del match ha infatti svolto la riunione tecnica in videoconferenza, dando loro indicazioni. Nel corso della gara è rimasto costantemente collegato al telefono con l’assistente tecnico Rocchini e i match analyst.

A fine gara, poi, sono arrivati i complimenti da parte del mister: «Siete stati commoventi, una prova di carattere. Non era semplice battere il Verona».