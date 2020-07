Inzaghi: «Testa al Brescia per poterci giocare tutto a Napoli»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio in vista del Brescia.

Come si affronta la sfida di domani? A Verona siamo stati bravi, sicuramente veniamo da una ottima prestazione e domani dovremo fare una grande gara perchè vogliamo giocarci la partita di Napoli al meglio. Testa al Brescia, dovremo avere la giusta motivazione e tensione, grande concentrazione. Qualche cambio? Adesso manca un allenamento e il risveglio di domani, vedrò le condizioni di chi ha giocato. Penso che oltre ai soliti Leiva, Lulic e Radu gli altri ci saranno, ma domani penserò al Brescia, non certamente al Napoli. Corsia sinistra con grande alternanza? Senza il nostro capitano Lulic, queste due gare serviranno per migliorare la classifica. Senad sappiamo cosa rappresenta, si sono alternati Jony, Lukaku, Anderson e lo stesso Marusic può giocare lì, per domani farò le mie valutazioni.