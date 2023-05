Inzaghi: «So chi c’è sempre stato e chi nel momento del bisogno non c’era». Le parole del tecnico dell’Inter

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Simone Inzaghi, ha parlato dopo la vittoria contro il Milan nell’Euroderby. Le sue parole:

PAROLE– «Nei prossimi giorni ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto, per noi era un sogno, ci abbiamo sempre creduto. C’è tantissima soddisfazione, devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto un percorso straordinario. Sono stati bravissimi, abbiamo giocato quattro derby da gennaio a oggi e li abbiamo vinti tutti e quattro contro i campioni d’Italia. So chi c’è sempre stato e chi nel momento del bisogno non c’era. So quello che è successo in questi mesi ma come ho detto prima ho la fortuna di avere uno staff e dei ragazzi meravigliosi ed è giusto che tutti insieme ci godiamo serate come questa»