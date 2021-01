Inzaghi senza voce, a fine partita potrebbe esserci il vice Farris

Simone Inzaghi lo ha evidenziato in un passaggio della conferenza stampa della giornata di ieri: nelle ultime settimane, a causa delle partite ravvicinate, la sua voce ha subìto bruschi abbassamenti e il tecnico è stato spesso costretto a fare interviste particolari. A SkySport il tecnico piacentino è stato protagonista di un siparietto a distanza col mister del Napoli Gattuso in cui i due venivano associati dall’ex Milan all’allenatore Serse Cosmi. Prima e dopo la Coppa Italia il mister non si è presentato in conferenza stampa, così ieri alla vigilia di Atalanta-Lazio si è detto dispiaciuto per non aver potuto concedere il solito spazio ai giornalisti. E’ probabile che oggi pomeriggio a commentare l’esito e l’andamento della partita di Bergamo ci sia il vice Farris, come già accaduto nella serata di mercoledì.