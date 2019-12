Inzaghi, nel mirino ora c’è il record di mister Eriksson

Inzaghi, raggiunti già i record di Delio Rossi e di Pioli ora la gara contro il Brescia potrebbe portare ad un nuovo record

Una Lazio che non si vedeva da tempo. Una Lazio matura che sa vincere le gare in ogni modo: le mette in cassaforte, come contro l’Udinese, o le vince al cardiopalma come successo lunedì sera contro il Cagliari.

Quella sella Sardegna Arena è l’ottava vittoria consecutiva e mister Inzaghi di record ne ha già battuti parecchi. Come riporta il Corriere dello Sport infatti ha già raggiunto Rossi e Pioli ed è ad una sola lunghezza da Eriksson che è fermo a quota nove vittorie consecutive.