Inzaghi torna all’Olimpico, i tifosi di dividono su come accoglierlo

Inzaghi è pronto a vivere un derby personale: sabato tornerà all’Olimpico per Lazio-Inter, davanti a quello che è stato il suo pubblico

Il derby personale di Simone. Sabato Inzaghi tornerà all’Olimpico per Lazio-Inter, davanti a quello che – per ventidue anni – è stato il suo pubblico. Lo stesso che adesso si trova diviso in due tra applausi e fischi: da una parte, chi non ha apprezzato come ha deciso di lasciare la panchina; dall’altra chi non può fare a meno di essergli grato.

Come riporta La Repubblica, intanto, la Nord è pronta a riservargli un saluto speciale.