Inzaghi, nel 2020 il record assoluto di panchine nella storia della Lazio

Lazio, il 2020 è stato l’anno di Simone Inzaghi: record assoluto di panchine nella storia del club

Simone Inzaghi nel 2020 ha riportato la Lazio in Champions League dopo 13 anni, e l’ha fatta arrivare agli ottavi dopo 20. L’allenatore piacentino ricorderà – nonostante tutto – l’anno che si sta per concludere con il sorriso. Simone ha infatti superato Zoff (202) nella speciale graduatoria delle panchine totali alla guida della Lazio. Inzaghi ha fatto 223, molto più dietro anche Juan Carlos Lorenzo (194) e il tecnico del secondo scudetto Sven Goran Eriksson (189). Qualora dovesse rimanere alla guida della prima squadra della Capitale, l’attuale allenatore (col contratto in scadenza) potrebbe primeggiare anche nella classifica “interna” delle panchine in campo internazionale.