Marchegiani elogia Inzaghi: «È un allenatore da grande squadra»

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, in una intervista a Tuttosport ha parlato dell’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter.

CAPACITÀ – «Troverà un’Inter forte. Non va ad affrontare una sfida facile perché, al di là dei discorsi legati a un ridimensionamento, andrà allenare una squadra che ha vinto lo scudetto dominando il campionato. Non avrà problemi a entrare in uno spogliatoio importante quale è quello dell’Inter, come non avrà problemi a dare seguito al lavoro di un allenatore che ha nella personalità una delle sue caratteristiche principali».

DIFFERENZE CON CONTE – «Conte pretende giocate canonizzate, dettate da quanto provato in settimana. Simone è meno schematico e ama variare molto nel proporre gioco: sfrutta bene le fasce ma sa palleggiare con le mezze ali, esprime velocità alternandola alla fisicità. Nella Lazio ha dimostrato di avere tantissime soluzioni, però ha allenato una squadra sola che è stata creata da lui. Io Simone lo seguo da quando allenava nelle giovanili e lui ha sempre avuto una capacità innata, ovvero saper valorizzare al meglio la rosa. Doti che, insieme alla padronanza della comunicazione, fanno di Inzaghi un allenatore da grande squadra».