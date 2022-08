Inzaghi: «Le altre si rinforzano e noi siamo i favoriti...mi serve un difensore»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria all’ultimo respiro dell’Inter contro il Lecce

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria all’ultimo secondo dei nerazzurri contro il Lecce. Ecco le sue parole dove sottolinea l’esigenza di avere un difensore.

DIFENSORE – «Mi fa piacere ascoltarvi e non rido… Non mi va di scherzare su questo argomento: le altre acquistano ogni giorno, noi finiamo sui giornali solo perché vendiamo e poi saremmo pure i favoriti. La squadra deve rimanere questa. La squadra è questa, ci manca solo un centrale al posto di Ranocchia e la società sta provvedendo per prenderlo».