Inzaghi: «La Sampdoria è in salute. Non farò turnover in vista del Bayern»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Chanel alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Le sue parole.

SAMPDORIA – «Domani affrontiamo una squadra in salute. Hanno in panchina uno tra gli allenatori più esperti e capaci, e proveranno a metterci in difficoltà. Noi veniamo da una sconfitta contro l’Inter in cui meritavamo di più».

OPZIONI IN DIFESA – «Cercheremo di fare necessità virtù. Abbiamo Parolo che in quel ruolo ha già giocato diverse volte, poi c’è Musacchio. Quest’anno siamo abituati a far fronte a delle defezioni».

TURNOVER CONTRO IL BAYERN – «Sarà difficile fare turnover con tutti questi assenti. Siamo contenti di affrontare la squadra più forte del mondo, ma pensiamo solo alla Sampdoria».