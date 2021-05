Inzaghi, la sua Lazio è infallibile in casa: 11 vittorie consecutive

Record importante raggiunto dalla Lazio di Simone Inzaghi: sono 11 le vittorie consecutive conquistate all’Olimpico

La vittoria con il Genoa ha segnato un record importante per la Lazio. Ancora una volta la squadra di Simone Inzaghi è entrata nella storia.

RECORD – Infatti, come ricordato dall’edizione odierna de La Repubblica, i biancocelesti, grazie al successo di ieri contro il Genoa, ha centrato le undici vittorie consecutive in casa. Non era mai successo nella storia del club. Ennesimo record dunque per il mister piacentino. I suoi ragazzi sono infallibili in casa.