Inzaghi non teme l’Inter: è la big che ha battuto di più

Per Inzaghi, l’Inter non è tabù. Il tecnico della Lazio, infatti, ha battuto i nerazzurri 5 volte: è la big contro cui ha collezionato più vittorie

Quando Inzaghi vede l’Inter, si esalta. Da giocatore prima, da allenatore dopo: i nerazzurri sono la big che ha battuto più volte. Tre i gol segnati con la maglia della Lazio addosso, tra cui anche quello dell’indimenticabile 5 maggio, costato lo Scudetto ai cugini di Milano e le lacrime di Ronaldo.

Da allenatore, però, non si è risparmiato: come riportato dal Corriere della Sera, sono 5 le vittorie maturate tra campionato e Coppa Italia. La prima è arrivata nel 2016 – grazie ai gol di Klose e Candreva – che hanno sancito anche il primo successo della sua carriera, sulla panchina della Lazio, contro una grande. L’ultima è arrivata, nella magica della notte dell’Olimpico – ormai un anno fa – quando il bolide di Milinkovic Savic ha ribaltato il risultato e riportato la squadra a sognare lo Scudetto. Anche se forse, il mister non ha ancora digerito la grande delusione del 20 maggio 2018, quando si è visto scippare l’accesso alla Champions League col gol di Vecino.